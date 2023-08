Gustavo Petro le responde a su hijo Nicolás: “Ojalá podamos perdonarnos”

Gustavo Petro reafirmó también la declaración de Nicolás, que aseguró que ni su padre ni el jefe de campaña, Ricardo Roa Barragán, estaban enterados de la entrada de dinero proveniente de Santander Lopesierra y del hijo de Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca. Nicolás asegura que Gustavo Petro no sabía de dineros sucios en campaña

“Lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos. Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mí respetados”, escribió el mandatario en Twitter.

“La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de los sucedido me enteré por una reunión que tuve con la ex esposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigaran a mi hijo”, apuntó el presidente.

Además, envió un mensaje a su hijo, que en la entrevista explicó que decidió colaborar con la justicia porque no quiere que su hijo nazca alejado de su padre, como le ocurrió a él con Gustavo Petro. Dijo que espera que esta experiencia les permita crecer como seres humanos. Nicolás Petro habla de su padre, Gustavo Petro: “Yo sentí que él me dejó solo”

“Espero que nazca de su nueva pareja un nieto que pueda conocer a su papá en libertad, yo conocí a Nicolás en las rejas de mi prisión. Aun en lo más terrible se aprende, que todos mis hijos e hijas incluido Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos”, finalizó.

Nicolás Petro fue dejado en libertad condicional en la noche del viernes 4 de agosto luego de una extensa audiencia, en la que llegó a un acuerdo para colaborar con las investigaciones en el caso de los dineros que ingresaron a la campaña de Gustavo Petro.