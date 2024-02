Gustavo Petro cambiará el modelo de salud en las EPS que controla el Gobierno

Asimismo, el presidente Petro no dudó en referirse a quienes se oponen al sistema preventivo de salud que propone, sin dejar de lado la crítica hacia el sistema de salud que hoy día opera en el país, al cual categorizó como “construido hacia la codicia”.

"El sistema de salud construido hacia la codicia ha promovido eso, y el sistema de salud tiene que ser construido hacia el derecho de la gente, y sería mejor; no digo perfecto porque no lo existe en el mundo, siempre habrá una demanda de la vida humana por persistir", recalcó.

Sobre las EPS

Entre tanto, Gustavo Petro explicó que no se intervendrá de inmediato a las EPS que ya están en circunstancias de intervención e invitó a que los giros sean enviados con anticipación a todas las IPS que puedan demostrar la formalización de sus trabajadores.

“Es decir, si una clínica o hospital privado o público decide que su personal de salud misional tiene contratos formales de trabajo, y no contratos basuras, en la Superintendencia financiera, en las EPS intervenidas y en la Nueva EPS se deben girar los anticipos; no a los amigos políticos, no a las empresas de propiedad de los mismos propietarios de los EPS que es como se ha cerrado el circulo de corrupción que ha carcomido decenas de millones de pesos”, remató.

Recordemos que, hasta el momento, existen 9 EPS intervenidas por el Gobierno Nacional y otras 21 en la hoja de intervención trazada por Superintendencia Nacional de Salud.