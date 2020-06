Grupo de adultos mayores entutelan al presidente Iván Duque por discriminación

El denominado grupo de Rebelión de las Canas, los adultos mayores de 70 años entre quienes están exministros, dirigentes políticos, empresarios, académicos, entutelaron al presidente de la República, Iván Duque, por discriminación, por las decisiones tomadas en prohibirles que ese sector de la población pueda retomar su actividad normal debido a las normas especiales que se tienen para prevenir el contagio del Coronavirus.

La acción de tutela fue interpuesta por el exministro de Hacienda, Rudolf Hommes Rodríguez, con el respaldo también de otros ciudadanos mayores de 70 años entre ellos, Alfonso Ávila, Maurice Armitage Cadavid, Luis Francisco Barón Cuervo, Carlos Caballero Argáez, Maria del Pilar Caicedo Estela, María Consuelo Cárdenas de Santamaría, Lucelly Ceballos Cárdenas, María Mercedes Cuellar Lopez, José María de Guzmán Mora, Humberto de la Calle Lombana, Alonso Gómez Duque, William de Jesús Hoyos González, Maria Cristina Jimeno Santoyo, Patricia Lara Salive, Alvaro Leyva Durán, Clara Lopez Obregón, Graciela Palacios, Maria Esperanza Palau, Alejandro Sanz de Santamaría Samper, Petrus A.N.M. Spijkers, Ignacio Vélez Pareja, Alberto Villate, Lucía Villate, y Ricardo Villaveces Pardo.

En un comunicado los accionantes señalan que “varios adultos mayores de 70 años, que habíamos protestado en días recientes contra la discriminación a la que nos ha sometido el Gobierno durante esta pandemia, decidimos presentar una acción de tutela frente a la falta de respuesta a nuestros reclamos”.

Y destacan que la misma la presentaron el lunes 15 de junio, cuando se cumplió el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, “porque consideramos que la discriminación que hemos sufrido es un abuso y maltrato a la vejez, del cual la sociedad colombiana debe tomar conciencia, para combatir todos los abusos, maltratos y discriminaciones que sufren los adultos mayores en Colombia”.

Señalan que la razón de su reclamo es que el gobierno les ha sometido a un confinamiento y a unas restricciones a su libertad de movimiento mucho más estrictas que aquellas que han sido impuestos al resto de adultos menores de 70 años.

“La única razón ofrecida por el Gobierno para ese trato distinto es que somos personas que, si resultamos contagiadas, somos más susceptibles de tener cuadros clínicos más severos que personas más jóvenes. Eso es cierto pero lo que es inaceptable es que el Gobierno nos imponga esas restricciones para protegernos, como si nosotros mismos no tuviéramos la autonomía suficiente para tomar las decisiones relativas a nuestra propia protección. Nótese que los adultos mayores no tenemos riesgos de contagio mayores que las otras personas, ni capacidad mayor de transmitir el coronavirus, por lo que la medida no busca prevenir el contagio. Busca protegernos contra nuestra propia voluntad. El Gobierno nos trata paternalistamente y nos niega entonces la autonomía que le reconoce al resto de adultos menores de 70 años. Y eso es discriminatorio”, indican en el pronunciamiento.

Plantean además que “nuestro cuestionamiento en esta tutela no es entonces contra ese tipo de medidas generales. Nuestro cuestionamiento es a la discriminación que sufrimos cuando se nos individualiza como un grupo especial y se nos impone paternalistamente un confinamiento distinto al del resto de la población, con el argumento de que estamos en mayor riesgo y el Estado cuida mejor de nuestra salud que nosotros mismos. Esto es un irrespeto a nuestra autonomía y es discriminatorio. Y ese irrespeto y esa discriminación es lo que cuestionamos”.