Gremios y empresas mostraron reparos al proyecto de reforma a la salud

El trámite de la reforma a la salud, un proyecto clave del Gobierno de Gustavo Petro, se enfrenta a una serie de señalamientos por parte del sector privado sobre la viabilidad del cambio del modelo.

Los comentarios más recientes han sido expuestos en las mesas de concertación realizadas en el marco de la Comisión Accidental que preparó la plenaria de la Cámara de Representantes para conciliar un nuevo texto de la reforma.

Este documento recogió, en síntesis, los reparos que el sector privado entregó sobre la propuesta actual del articulado. En la primera mesa de concertación, sobre las gestoras y la Adres, hablaron gremios como la Andi, Acemi o Asocapitales.

En este primer apartado, Iván González, de la Andi, señaló que el proyecto de ley subsidia la oferta en los Caps y a las gestoras les deja 19 funciones. La preocupación radica en el estado de los Caps existentes y nuevos y la fragmentación de actores y responsabilidades en las distintas escalas. Lea aquí: Ministro de Salud afirmó que el Soat en Colombia no debería existir

Mario Cruz, de Acemi, mencionó que este modelo elimina el concepto de aseguramiento y sus aspectos básicos. Con el cambio, las gestoras no serán como las EPS porque no aseguran y “sus funciones quedarán repartidas entre otras entidades y actores, haciendo que no haya responsables”.