Gobierno tiene doble discurso sobre acuerdos de paz: Santos

Al ser preguntado por el senador Barreras sobre la función de los expresidentes, Santos señaló que “creo que no contribuye al progreso del país que el presidente que acaba de salir se dedique a señalar, criticar y a hacer oposición. Por supuesto que me preocupa, es durísimo lo que pasó con el Acuerdo de Paz, yo vi el daño que le hizo al país, la imagen internacional fue muy mala, pero después la reconstruimos. No fue fácil toda la propaganda negativa que salía del propio país y de la propia oposición”.

Recordó que por ejemplo en Estados Unidos los expresidentes dan un paso al lado y cuando los requieren por algo importante acuden.