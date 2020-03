Gobierno presenta plan de auxilios a beneficiarios de ICETEX

Además de las medidas anteriores se adoptaron otras acciones complementarias, que beneficiarán a la totalidad de los usuarios activos de la entidad: como la suspensión de reportes a Centrales de Riesgo, ampliación de los plazos de otorgamiento y renovaciones para créditos reembolsables y condonables; modificación de convocatorias para la participación de colombianos en programas internacionales en el periodo 2020-2 y la póliza de salud activa para los extranjeros participantes en programas internacionales en Colombia

Los beneficiarios solo podrán acceder a un auxilio durante el período de vigencia de la declaratoria de emergencia , o hasta que se agoten los recursos disponibles, para ello se tendrá en cuenta su condición socio económica e información adicional que permita priorizar los auxilios en personas con discapacidad, quienes hayan perdido el empleo o hayan contraído enfermedades asociadas al Covid-19, mujeres cabeza de hogar, en estado de embarazo, así como otras situaciones de especial interés.

Quienes deseen solicitar los auxilios mencionados pueden hacerlo a través de una línea telefónica exclusiva, a la que se accede en los números 01 8000 916 821 en todo el país y 7467018 en Bogotá, y de acuerdo con la evaluación de la situación particular de cada solicitante, se le orientará sobre la medida que mejor aplica para su caso particular. Los horarios se extendieron de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. También se hará atención por medio de chat 24 horas al día 7 días a la semana.