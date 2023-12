Gobierno pide refuerzos para prevenir accidentes viales en fiestas de diciembre

El Gobierno hace un llamado a la conciencia ciudadana bajo el lema #CelebraLaVidaEnNavidad, destacando la importancia de cuidarse mutuamente durante las festividades. “Si nos cuidamos al salir en cualquier tipo de vehículo, regresaremos con un abrazo más fuerte”, afirmó la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El Plan Navidad se centra en la “Fiesta de la Vida”, invitando a conducir de manera responsable y recordando que diciembre es el mes de mayor movilización vehicular.

La Terminal de Transporte de Bogotá tiene un plan logístico para movilizar a 1.9 millones de pasajeros, con más de 350 personas garantizando la seguridad. Lea: “Estamos con la mejor disposición”: Mintransporte sobre Tren del Caribe

“Conducir en estado de embriaguez, no usar el cinturón de seguridad, no tener documentos al día, no es para evitar comparendos, es para proteger la vida propia y la de nuestros acompañantes”, afirmó la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

El Ministerio de Transporte hizo un llamado a los ciudadanos para que piensen en la seguridad propia y de los demás, con acciones como usar las líneas habilitadas por el Invias y mantener los vehículos en condiciones óptimas.