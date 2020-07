Gobierno pide a la ONU que le exija a las Farc cumplir con el acuerdo de paz

La canciller aseguró que el Gobierno continúa comprometido con la implementación del acuerdo de paz y con los excombatientes que se mantienen en el proceso de reincorporación. Dijo que en los 24 antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) se han establecido protocolos para prevenir el contagio del Covid-19 y garantizar la remisión a centros de salud cuando sea necesario.

De igual forma, señaló que se sigue trabajando en la aprobación, financiación y ejecución de proyectos de desarrollo en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza en los que se desarrollan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Según Blum, la seguridad y la protección de los excombatientes, defensores de los derechos humanos, líderes sociales y las comunidades siguen siendo el mayor desafío para el Gobierno. Aseguró que se ha avanzado en el esclarecimiento del 49,7% de los casos de este fenómeno.

De igual forma, la canciller reiteró que la voluntad de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) debe reflejarse en acciones concretas como la liberación de todas las personas secuestradas y el cese de cualquier acto delictivo.

“El ELN no cumplió su anuncio de marzo y no hay ninguna señal de que vaya a cumplir este nuevo anuncio. Las autoridades colombianas no cesarán en su misión constitucional de proteger a nuestros ciudadanos de la amenaza terrorista y criminal que este grupo representa”, indicó Blum.