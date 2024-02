Gobierno Petro anunció cambios para el programa ‘Mi Casa Ya’

Velasco señaló que los subsidios son un pilar para la cuota inicial, así como la tasa de interés. Además, otro elemento importante es el crédito, que beneficia en doble vía tanto a las familias como a los constructores. No deje de leer: “No me interesa conciliar”: advertencia de Bolívar en disputa con Polo Polo

El problema, según Velasco, es que si un hogar tiene un ingreso familiar de 3 salarios mínimos y planea comprar una Vivienda de Interés Social Prioritaria, VIP, de 90 salarios mínimos, su calificación crediticia será diferente si recibe un subsidio de 30 salarios mínimos desde el principio. Sin embargo, actualmente, esto solo se sabrá al final del proceso debido a la reglamentación anterior, lo que estanca el sector.

“Al no tener crédito, no hay preventa, no hay punto de equilibrio, no hay arranque en las obras, no hay iniciaciones en los proyectos”, dijo.

Por lo tanto, el objetivo de la modificación será garantizar el subsidio al principio y no al final para cambiar toda la ruta.

Así, la familia que desee comprar la vivienda de 90 salarios mínimos, con el subsidio ya preasignado, tendrá la posibilidad de acceder más fácilmente a un crédito para complementar el valor total.