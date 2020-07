Gobierno no recomienda uso de Ivermectina contra el COVID-19

En un comunicado respaldado por el Invima, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) y la Asociación Colombiana de Infectología, el Ministerio de Salud informó que la Ivermectina no está recomendada para el tratamiento de pacientes con COVID-19, salvo si se usa dentro de un estudio clínico aprobado por el Invima.

Según las cuatro entidades, no existe evidencia científica sobre la efectividad del tratamiento con ese medicamento.

“La ivermectina tiene un uso definido en el país y está disponible tanto en el ámbito ambulatorio como hospitalario. Este medicamento fue sometido a unos análisis donde se pudo demostrar inhibición en la reproducción del virus, pero en ambientes no humanos, y no hay hasta el momento ninguna prueba científica de un efecto sobre el COVID-19. Por lo anterior, el Gobierno no recomienda su uso”, señaló el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso Osorio.

El pronunciamiento del Ministerio lo respalda lo dicho por la Organización Panamericana de la Salud, según la cual, los resultados de la Ivermectina, “no son suficientes para indicar que será beneficiosa desde el punto de vista clínico para reducir la carga viral en pacientes con COVID-19”.

El IETS, por su parte, hizo una referenciación internacional con 12 agencias e instituciones internacionales acerca del uso de ivermectina para el manejo del COVID-19, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y el Centro Europeo para la Prevención y Control de enfermedades. Ninguna recomendó el uso de este medicamento en COVID-19.