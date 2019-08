“Gobierno ha hecho lo necesario para sacar adelante proyectos anticorrupción”

Luego de que los promotores de la Consulta Anticorrupción criticaran a Iván Duque porque un año después de haberse hecho un pacto para sacar adelante estos proyectos no hay ninguno aprobado, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que no se ha cumplido esta meta no por falta de interés del Gobierno sino por dificultades en el Congreso.

“Ahora hay personas que aparecen como dueñas de la lucha contra la corrupción. Eso es falso. Muchas de las propuestas que estaban en esa consulta venían desde la campaña presidencial. Las tenía tanto el candidato Iván Duque, las tenía yo cuando era candidata, las tenían otros movimientos y lo que surgió después de esa consulta fue la unión para impulsar juntos esos proyectos en el Congreso”, dijo la Vicepresidenta.

Ramírez agregó que tramitar dichos proyectos en el Congreso no es fácil debido a que muchos de ellos tocan intereses particulares, pero el Gobierno ha insistido e inclusive se volvieron a presentar el pasado 20 de julio.

Según la Vicepresidente, el Gobierno sí quiere sanciones más drásticas, también que se acabe la casa por cárcel a los corruptos porque a su juicio este beneficio es un hecho inaceptable e hizo énfasis en los distintos procesos contra la corrupción que ha venido liderando el presidente Duque.

“Esto es mucho más que la estridencia en los gritos, son acciones permanentes y contundentes para cerrarle el espacio a la corrupción. El país tampoco puede caer en esta simplificación que nos quieren plantear por razones de política. Este es un Gobierno que no ha tenido contemplación con ninguna persona ni cercana ni distante para exigir transparencia a los funcionarios públicos”, sostuvo.

La declaración la hizo la Vicepresidenta desde Rionegro, Antioquia, en la conmemoración del ingreso victorioso de la división libertadora comandada por José María Córdova en el marco del Bicentenario.