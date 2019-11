Gobierno expedirá política de seguridad ciudadana en los próximos días

En medio de la ola de violencia que atraviesan territorios como el Cauca, que durante la semana pasada fue escenario de dos masacres y varios asesinatos contra la población civil, el Gobierno Nacional alista su política de seguridad ciudadana con la que pretende mejorar este aspecto en todo el país.

(Denuncian asesinato de sexto indígena en una semana en suroeste de Colombia)

Para lograr este fin, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, pidió la colaboración de la ciudadanía. Dijo que en los próximos días se verán los resultados de esta política que ha venido trabajando el Gobierno para garantizarles a los ciudadanos seguridad.

El Gobierno también buscará hacer más efectivo el decreto de decomiso de drogas en espacios cercanos a parques e instituciones educativas, bajo el argumento de que no puede permitir que este tipo de sustancias afecten la integridad de los menores.

Frente a la situación en el Cauca, el Gobierno anunció que en los próximos días llegará a esta zona la Fuerza de Despliegue # 4 con 2.500 hombres para reforzar la seguridad, sin embargo, organizaciones indígenas y no gubernamentales han manifestado que militarizar no solucionará la problemática si no hay una intervención integral del Estado.

Por esta razón, recientemente el presidente les pidió a las comunidades indígenas su apoyo para que entre la Fuerza Pública a dichos territorios y aseguró que también buscará la manera de que haya presencia del Estado en otros aspectos claves para esa zona.

“Muchos de esos bandidos quieren meterse a los resguardos porque saben que ahí hay más dificultad de acceso por parte de la Fuerza Pública, se quieren aprovechar de todas esas limitaciones o más que limitaciones, se quieren valer de la situación de cosmovisión de las comunidades para tratar de intimidarlos a ellos y protegerse”, dijo el mandatario.

Duque también ha hecho un llamado a fortalecer la red de colaboración cívica en todo el territorio nacional.