Desde la Guajira, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo no tener conocimiento más allá de los medios, de la muerte de Gustavo Aníbal Giraldo, alias ‘Pablito’, jefe del ‘Frente Oriental de Guerra’ del Eln.

El jefe de la cartera de Defensa añadió que la información que ellos tienen sobre estos hechos no es diferente, porque “no se ha evidenciado, no se ha demostrado y no ha habido ningún pronunciamiento al respecto”.

Añadió que este hombre sigue estando en el cartel de los más buscados y que sigue siendo uno de los símbolos del mal, por lo que continúan tras sus pasos.

Los rumores sobre su muerte han tomado fuerza en los últimos días, luego de que se dijera que presuntamente murió en enfrentamientos en la frontera con Arauquita, específicamente en el estado de Apure (Venezuela).

‘Pablito’ es responsable del atentado terrorista a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, que dejó 22 jóvenes muertos, entre otros hechos delictivos.