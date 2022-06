El presidente de la República, Iván Duque Márquez, informó que la secretaria de Salud de Medellín, Jennifer Andree Uribe Montoya, será la alcaldesa encargada de la capital de Antioquia mientras continúa la suspensión de Daniel Quintero.

“Después de haber hecho todas las valoraciones, las entrevistas, se ha tomado la decisión de designar a la doctora Jennifer Andree Uribe. Ella, que hace parte de la administración de la ciudad de Medellín, estará al frente de la Alcaldía mientras se cumple el periodo de suspensión o se siguen adelantando todos los procesos que son instancias de los organismos de control”, afirmó Duque a los medios de comunicación.

El presidente Duque aseguró que la decisión se tomó bajo las evaluaciones que adelantó el ministro del Interior, Daniel Palacios, a la terna del movimiento político Independientes que estaba conformada por Uribe, Camila Villamizar y Karen Delgado, funcionarias de la Alcaldía que estaba presidiendo el suspendido Quintero.

“Seguimos nosotros como lo hemos hecho siempre trabajando por todos los municipios de Colombia y por el municipio de Medellín como lo he hecho desde el primer día de mi administración, como lo hice con al alcalde Federico Gutiérrez, como lo he hecho con el señor Quintero, como lo he hecho con todos los alcaldes de Colombia”, afirmó Duque en declaraciones.

Uribe sustituirá al alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, cuyo nombramiento como alcalde encargado de Medellín fue suspendido por el Tribunal Administrativo de Antioquia.