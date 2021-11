Próximo a cumplir dos semanas fuera de Colombia estará el presidente de la República, Iván Duque Márquez, tiempo en el que ha visitado diferentes países que, según el Gobierno nacional, en materia internacional le aportarán grandes inversiones de comercio y fortalecerán las relaciones con esos territorios. En estos días Duque ha visitado Escocia, Francia, Dubái e Israel, en estos encuentros se ha reunido con algunos de sus homólogos y ha estado en eventos relacionados con la participación de Colombia en esos territorios. Lea: Comercio y cooperación: temas de Duque en reuniones en Israel Aunque la situación beneficia a Colombia, también podría hacerse una evaluación de la verdadera relevancia que tienen estas visitas para el país y que han tenido tanto tiempo ausente al mandatario colombiano. Para el internacionalista Luis Felipe Vega, estas visitas evidencian el intento de Colombia de seguir buscando aliados estratégicos en temas comerciales y de seguridad, en el caso de Francia para ratificar la posición del territorio nacional con la Unión Europea, en Dubái el tema comercial que le genera interés a Colombia de otros territorios y con Israel en temas de seguridad e inteligencia. “De alguna manera este es un presidente que no ha hecho tantas giras, y estas eran necesarias para tratar de evidenciar cuáles son los aliados sustanciales y fundamentales para Colombia. Aún queda un año de Gobierno y ahí se necesita amarrar proyectos estratégicos en temas estructurales”, expresó Vega.

El analista afirmó que de estas reuniones se trata de ver lo malo, asegurando que, por ejemplo, la opinión pública hablaba y confirmaba que el Gobierno Biden no aprobaba a Duque, cuando se demostró todo lo contrario, según Vega, por la visita del secretario de Estado, Antony Blinken, y el encuentro con el presidente norteamericano en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2021, COP26. Por el contrario, para la internacionalista Laura Gil, es extraño que el presidente Biden no ha recibido a Duque de manera oficial, el único encuentro que tuvieron fue en un “corredor”, reforzando así que también la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, a pesar de las visitas continuas que ha tenido a Estados Unidos, no ha concretado un encuentro con su homóloga Kamala Harris. Por otro lado, Vega insistió en la importancia que han tenido las últimas visitas para ratificar la posición de Colombia en diferentes temas, destacando la visita de Israel como una de las más importantes. “El tema de Israel es muy importante, todo el apoyo que puede prestar en temas de inteligencia. El hecho de que salga el presidente de Israel y su primer ministro a decir que con Colombia tienen una agenda conjunta para controlar milicias iraníes en la frontera con Venezuela es un mensaje muy duro”, expresó el internacionalista. Una opinión diferente tiene Gil, para quien estas visitas en materia internacional no tienen ninguna relevancia, debido a que cuando se viaja a otros países deben haber unos lineamientos en política exterior claros para concretar que se pretende con dicho viaje.

Para Laura Gil, el Gobierno tiene un doble discurso, uno en Colombia y otro totalmente diferente para su visita en otros países.

“Este Gobierno no lo tiene (política exterior). Ellos van y dicen lo que suponen que el interlocutor quiere escuchar, pero no hay objetivos, no hay dirección en la política exterior, por eso no creo que saquen nada de esos viajes”, expresó la analista. Gil añadió que el Gobierno tiene un doble discurso, uno en Colombia y otro totalmente diferente para su visita en otros países, asegurando que más allá de los pronunciamientos y acciones que tengan los interlocutores cuando Duque habla, cada país tiene embajadas, que según la analista, fácilmente van a poder identificar ese doble discurso. “Puede ir a Glasgow e ir a mostrar una potencia ambiental, cuando por el contrario el Gobierno hizo muy poco por el Acuerdo Escazú, que ni siquiera lo envió con mensaje de urgencia y que Colombia es el país donde se matan más defensores del medio ambiente del mundo. La política exterior no son palabras, son hechos”, expresó la internacionalista. Lea: En Glasgow, presidente presentó estrategia climática de Colombia hacia 2050 Respecto a la verdadera relevancia de que Duque sea directamente el que viaje a concretar estos acuerdos, pero que de igual forma esté acompañado de los ministros, quienes también podrían concretarlos, Vega aseguró que es el presidente quien tiene que viajar porque, según la Constitución Política, él es la cabeza y quien dirigirá las relaciones exteriores de Colombia. “No es que sea defensor del Gobierno, pero cuando Santos hacía esos recorridos en función del proceso de paz, nadie objetaba esas giras, que fueron muchas. En el momento que se tiene que fortalecer los socios de la política exterior colombiana la gente reclama la presencia del presidente”, aseguró Vega.

Una situación puntual que se presentó en esta gira, era que el único hecho que se esperaba era la participación de Iván Duque en Glasgow.

De igual forma, coincide la internacionalista Gil, quien expresó que para algunos casos si es realmente necesario e importante que asista el presidente, siempre y cuando la agenda lo amerite, que haya una interlocución y que estén a la altura Presidencial, o sino ahí sí podrían ser designados los diferentes ministros. Una situación puntual que se presentó en esta gira, era que el único hecho que se esperaba era su participación en Glasgow, las demás visitas podrían considerarse imprevistas y que se irían dando con el día a día. Respecto a esta situación, el analista Vega enfatizó que por el contrario, esta gira estuvo muy estructurada, en la cual se están definiendo temas como la reactivación económica y el fortalecimiento de la seguridad. Para la internacionalista Gil, esto evidencia que la política exterior es disfuncional, un caso concreto que lo evidencia, según ella, es que el presidente y la vicepresidenta siempre están en lugares totalmente distintos, hecho que es muy particular y que en muy pocos casos se ven. Un hecho que causó sorpresa en la agenda nacional fueron las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, quien afirmó que Irán y Hezbolá son enemigos de Colombia por el terrorismo y el peligro que pueden presentar para el territorio nacional. Para el internacionalista Vega, las declaraciones no representan un giro radical para la política internacional de Colombia. “Eso no es nuevo, es permanente, solo que ahora está claro y que era impensable, pero ya no lo es y es la nueva amenaza y es que esos grupos están aquí en la frontera con Cúcuta, también han habido capturas de miembros de Isis aquí en Bogotá, tenemos a las milicias iraníes en Venezuela, esto no es gratuito”, expresó el internacionalista.

En su visita a Francia, Duque logró que en los próximos 18 meses empresas de este país inviertan 2.000 millones de dólares en Colombia.

En la poca relevancia que tienen las declaraciones coincide la internacionalista Gil, quien de igual forma aseguró que el próximo Gobierno sí deberá darle un timonazo a la política exterior de Colombia. “Irán no es un poder benigno, pero Colombia no puede ir por el mundo diciéndole a sus anfitriones lo que quieren escuchar. No tiene sentido viajar sin una agenda clara. Lo que hace es exponer a Colombia a la improvisación como estamos viendo”, expresó la analista. HECHOS CONCRETOS PARA COLOMBIA En su paso por Escocia, en donde participó en la COP26, el presidente ratificó su compromiso con el medio ambiente y por dicho motivo tomó decisiones como la extensión de áreas marinas que pertenecen al corredor marino del Pacífico junto a países como Costa Rica, Ecuador y Panamá. Otro fue el acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, quien le financiará a Colombia hasta 1.200 millones de dólares para estrategias y proyectos que promuevan el crecimiento sostenible y además de la inversión de 35 millones de dólares que hará Alemania, Noruega y Reino Unido para fortalecer la biodiversidad del territorio nacional. Lea: Colombia firmará programa de crédito con el BID para mitigar cambio climático A continuación visitó Francia y se reunió con el presidente de ese país, Emmanuel Macron, con quien habló de temas como la implementación del acuerdo de paz, la acogida y protección de migrantes venezolanos en Colombia, la situación sanitaria y la lucha contra la crisis climática. En esa visita se logró que en los próximos 18 meses empresas francesas invertirán en el territorio nacional 2.000 millones de dólares. Lea: Paz y medio ambiente, temas del encuentro de Duque con Macron en París