En Inside LR, Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República destacó que las personas que entran a la junta directiva son personas comprometidas con los objetivos del banco independientemente de cómo hayan sido nombrados.

“Le doy una bienvenida especial a los nuevos codirectores, quienes tienen hojas de vida excelentes, pero debo decir que me genera tristeza la salida de los dos anteriores codirectores”,

Respecto a las críticas por el nombramiento de Bibiana Taboada dijo que no ve razones para prejuzgar lo que algunos han dicho.

Por otro lado, Villar se refirió a la impresión de más billetes para enfrentar la crisis y dijo que, “la constitución es clara en que la posibilidad de hacer una emisión quedó vigente, se podría hacer jurídicamente, pero estableció que eso se debe hacer solo en condiciones absolutamente excepcionales y todos los miembros de la junta deben votar por eso. De maneta general diría que hay casi siempre mejores alternativas para financiar al gobierno”

En ese sentido, Villar además agregó que, “cuando se recurren a mecanismos de emisión para financiar al gobierno se tiende a perder la credibilidad de la política económica de los países y eso en algunos casos puede llevar a casos inflacionarios desbordados”, dijo Villar y a la vez agregó que “financiar al Gobierno Nacional en este momento mediante emisión sería muy riesgoso”.

Al respecto también destacó que la pérdida de credibilidad hace que el país ya no pueda acceder a los mercados internacionales. “la posición que he defendido es que la posibilidad de emitir esta limitada a condiciones absolutamente extraordinarias”.

Frente al covid-19, Villar dijo que afortunadamente a pesar de toda la crisis generada, el país ha podido mantener su acceso a los mercados internacionales y ha podido financiarse.

Frente a las utilidades del banco, el gerente del emisor resaltó que, “en los dos últimos años los bonos se valorizaron y eso nos benefició enormemente, en este momento tenemos US$60.000 millones en reservas internacionales”.

Además agregó que, “las utilidades del Banco fueron grandes en los dos últimos años, esto porque cuando bajan las tasas de interés internacionales se produce un fenómeno y es que los bonos que circulan a nivel mundial se valorizan”.

Por otro lado, el gerente del Banco de la República dijo, que este año va a iniciar la recuperación "pero la recuperación viene desde un punto muy bajo, e este sentido este va a ser un año en el cual el nivel de actividad económica va a seguir siendo inferior al que teníamos antes del covid-19".

Villar también dijo que esperan que el proceso de vacunación fluya y que se pueda controlar la pandemia. “los países de nuestra región han sido golpeados muy fuerte y lo que podamos avanzar va a ser fundamental para salir de la crisis económica”.

Durante el Inside LR, Villar dijo que por ahora no hay ningún riesgo de deflación y que los precios siguen subiendo. “Las expectativas son que haya una inflación muy baja durante los próximos meses, pero no hay en Colombia expectativas de deflación”.

En ese sentido, además, Villar resaltó que “el Banco tiene una meta que es tener una inflación baja y estable pero está claramente definido que esa meta se refleja en una inflación de 3% con un rango que podría ser más o menos 1%”.

Además, señaló que lo que se ve para este año es un proceso de recuperación importante. "La perspectiva que tiene el Banco es un crecimiento de 4,5% y destacaría que hay gran incertidumbre para abajo y para arriba".

El gerente del emisor además dijo que, sin lugar a dudas la preocupación por el desempleo es enorme. “El desempleo es un reflejo de las medidas que tuvieron que tomarse para mitigar la pandemia”.

Por otro lado, Villar resaltó “la caída del consumo es un fenómeno parte de las preocupaciones de la Junta y una de las razones que condujeron a bajar las tasa de interés y a adoptar una política monetaria expansiva”.

Finalmente, el gerente del Banco se refirió a la propuesta de quitarla tres ceros al peso colombiano y dijo “que es algo deseable pero que no necesariamente es la prioridad en este momento. La eliminación de los ceros puede simplificar las transacciones pero no cambia nada fundamental en la economía y posiblemente este no es el momento para entrar en esa discusión”.