General (R) Mario Montoya rendirá versión ante la JEP por falsos positivos

Dentro de este mismo caso, la Sala de Reconocimiento de la JEP también ordenó las versiones de otros tres generales: Mauricio Zabala Cardona y Adolfo Hernández Martínez, actualmente activos; y del general en retiro Carlos Saavedra, excomandante de la Segunda División del Ejército.

A la fecha, en el caso 03 se han realizado 202 versiones, 162 versiones orales y 40 escritas. Además de los tres generales que ya están compareciendo ante la JEP, han rendido versión 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos (subtenientes, tenientes y capitanes), 10 oficiales con rango de Mayor y 7 de rango de Coronel.

Las versiones rendidas ante la JEP han sido puestas a disposición de las 360 víctimas que se han acreditado en el caso de falsos positivos, el cual fue abierto el 17 de julio de 2018, donde se han priorizado seis territorios: Cesar, Antioquia, Catatumbo (Norte de Santander), Casanare, Meta y Huila.

Los magistrados de la JEP han abordado hechos cometidos por integrantes de siete unidades militares: en Cesar, el Batallón Artillería no.2 “La Popa”; en Antioquia, el Batallón de Artillería no. 4 “CR Jorge Eduardo Sánchez”; en Catatumbo, la Brigada Móvil no. 15 y el Batallón de Infantería no. 15 “General Santander”; en Casanare, la Decimosexta Brigada; en Meta, el Batallón de Infantería no. 21 “Batalla del Pantano de Vargas”; en Huila el Batallón de Infantería no. 27 “Magdalena”.

La Fiscalía General de la Nación identifica un total de 2248 víctimas de ‘ejecuciones extrajudiciales’ entre 1988 y 2014, de las cuales el 48 % fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años. Según el informe de la Fiscalía presentado a la JEP, el fenómeno allí descrito aumentó de manera sustancial a partir del año 2002 y tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008, involucrando, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos que pudieron haber tenido un rol determinante.