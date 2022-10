General (r) Henry Torres aceptó responsabilidad en ‘falsos positivos’

17 integrantes del Ejército y un civil que fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hace cerca de tres meses, por su responsabilidad en ‘Falsos Positivos’ en Casanare entre 2005 y 2008, aceptaron su responsabilidad por estos hechos.



Entre los militares que aceptaron su responsabilidad se encuentra el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, comandante de la XVI Brigada del Ejército entre diciembre de 2005 y junio de 2007, quien reconoció ante la Jurisdicción su máxima responsabilidad en estos hechos y aceptó los cargos de autor mediato de crímenes de lesa humanidad, de asesinato y de desaparición forzada de personas.



En este mismo sentido aceptaron su responsabilidad como autores mediatos el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, comandante del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez entre diciembre de 2006 y junio de 2008; y el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare entre junio de 2006 y octubre de 2007.



Asimismo, reconocieron su responsabilidad en calidad de coautores el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo, el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez; los mayores (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez y (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; los capitanes (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha y César Augusto Cómbita Eslava; y los tenientes (r) Marco Fabián García Céspedes y Zamir Humberto Casallas Valderrama.



Además de los sargentos primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez y Gildardo Antonio Jiménez Castrillón; el sargento segundo activo Faiber Alberto Amaya Ruiz; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el cabo primero (r) Gélver Pérez García; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; y el civil Miguel Fernando Ramírez.



Estas personas que aceptaron su responsabilidad fueron imputadas y llamadas a reconocer su responsabilidad por su participación en el asesinato de 296 personas en 212 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame, Arauca, el pasado 14 de julio.



En esa ocasión fueron imputados 22 máximos responsables, tres partícipes no determinantes que hicieron parte del Gaula Casanare, del Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’ y de los batallones de Contraguerrilla 23, 29 y 65, el DAS y dos terceros civiles, por lo que la JEP informó que las personas que aún faltan por reconocer responsabilidad tienen como fecha límite el 8 de noviembre de 2022 para decidir si los aceptan o no.



Posteriormente, la JEP fijará mediante auto la fecha para la audiencia pública de reconocimiento, como las que ya se realizaron dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.