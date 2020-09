El expresidente de Colombia, César Gaviria Trujillo, hizo un duro reclamo éste viernes al gobierno nacional y a las autoridades distritales, luego de que durante dos noches la Policía ha hecho uso de armas de fuego para controlar a los manifestantes que protestaron por el abuso de agentes que provocaron en la madrugada del miércoles la muerte a un hombre en Bogotá.

En la dura declaración, el jefe liberal asegura que “la Policía es incapaz e inepta para hacer control de la protesta pacífica con peligrosos infiltrados con vocación vándala y anarquista. Les aseguro que en ningún otro país del mundo se le dispara con armas de fuego a los manifestantes, aún en las peores dictaduras. Los policías que las controlan no deben llevar armas de fuego sino armas que detengan la violencia”. Lea aquí: Muerte de Javier Ordóñez: Suspenden de sus cargos a otros cinco policías

Planteó además que “aún con el Esmad que no usaba armas de fuego tuvimos muchos problemas y hasta un muerto. No sé quien tomó la peligrosa y absurda idea de que se debían controlar con policías militares que portan armas de fuego. No sé a quién se le ocurrió semejante desatino que produjo esa multitud de muertos y heridos. Esto no puede volver a ocurrir. Nos ha hecho ver como un país bárbaro”.

El director del Partido Liberal, señaló además que “es inaúdito lo que les ha ocurrido. No puede haber explicación ni excusa para estos episodios violentos y criminales”.