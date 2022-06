Galeón San José tiene nuevas imágenes, pero sigue sin plan para ser recuperado

Aunque las nuevas imágenes pueden ser una gran oportunidad para explorar este bien sumergido en aguas colombianas desde hace 314 años, el país no tiene definido un Plan de Manejo de Interés Cultural, que sería la hoja de ruta para estipular cómo se va a gestionar este patrimonio y como se van a definir las acciones que siguen para su excavación, recuperación y conservación.

No obstante, el proyecto científico, que había quedado asociado a una licitación, fue cancelado por el Gobierno de Iván Duque, argumentando que no se habían hecho los estudios necesarios, según la exministra de cultura, Mariana Garcés Córdoba, y el exdirector del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), Ernesto Montenegro Pérez, funcionarios del Gobierno Santos, quienes acusaron esta semana a Duque de “trizas el programa científico más importante de los últimos años”.

El profesor Rengifo, el director del centro de pensamiento sobre mares y océanos de la Universidad Nacional de Colombia y experto en derecho internacional, advierte la actual situación del Galeón, una situación de incertidumbre, que no solo ha sido responsabilidad del actual gobierno. “Pasaron cuatro años, no se hizo absolutamente gran cosa”, sino de todos los Gobiernos que han antecedido a Duque. “Estamos ante una serie de problemas acumulados, debido a unos errores históricos de gobiernos, de entidades del Estado, del pasado más que todo”, dice.

El Almirante Gabriel Alfonso Pérez fue el que estuvo al mando de la operación de vigilancia y control que realiza la Armada Nacional, como parte de su misión legal y cuyo resultado final fueron las imágenes presentadas el pasado lunes, las cuales, entre otras cosas, evidenciaron que el Galeón “no ha sufrido alteraciones, cambios o transformaciones” y no ha sido intervenido por el hombre.

“Estamos al garete, estamos al vaivén de las olas, para utilizar una expresión coloquial marítima, porque no sabemos qué hacer”, dice el profesor Antonio José Rengifo, una de las voces académicas más respetadas en la materia, sobre la necesidad de que el país establezca un política sobre la forma de tratar un el patrimonio cultural subacuático como el del Galeón San José.

Así las cosas, a pesar de las nuevas imágenes presentadas por Duque, los expertos señalan que el rescate del Galeón no está para dentro de poco, debido a que el país no tiene establecidos de manera clara los procedimientos que permitan saber cómo desarrollar la recuperación y conservación del naufragio.

PROBLEMAS JURÍDICOS

Así como no hay un plan nacional de recuperación, la situación del Galeón San José también tiene una incertidumbre de tipo jurídico internacional, debido, según expertos, a que es difícil encontrar una uniformidad de las reglas jurídicas internacionales que se aplican al respecto.

En la controversia internacional por la propiedad del barco, Colombia asegura que el Galeón es de Colombia, por cuanto se encuentra en el espacio marítimo colombiano, pero España asegura tener derecho sobre el Galeón San José, porque el barco tenía bandera española.

Sin embargo, actualmente no se ha llegado a algún tipo de litigio entre los dos países, debido a que no hay un instrumento jurídico común para España y Colombia, pues el país cafetero no hace parte de la Convención Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural Sumergido, según explica el profesor de derecho internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, Fabian Cárdenas.