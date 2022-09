Funcionaria del Minsalud difundió información no oficial de la reforma de salud

En otras recientes ocasiones también ha dicho que algunos textos que circulan en redes no corresponden al documento real de la propuesta.

El doctor Camilo Prieto comunicó que unas críticas sobre la reforma a la salud emitidas en la red social habían sido formuladas a partir de información no oficial del Ministerio de Salud, razón por las que los tuvo que eliminar los mensajes y reconocer su error.

“Acabo de borrar un trino que escribí sobre la reforma al sistema de salud, debido a que quien me compartió el texto (de manera confidencial desde @MinSaludCol) buscó utilizarme para difundir información que no es realmente oficial como me confirman otros funcionarios de @MinSaludCol”, dice el mensaje de Prieto.

Y añadió: “Siempre estaré dispuesto a contribuir al debate público. Confié en alguien que conozco hace muchos años y que creí que su interés era legítimo. Lamentablemente no fue así”.

Cómo se lee en el mensaje del doctor, una funcionaria del MinSalud filtró el documento que resultó no ser oficial. La funcionaria fue señalada de querer difundir un interés ilegítimo