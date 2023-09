Fuerte encontrón entre Minagricultura y Luis Carlos Vélez en medio de entrevista

En su respuesta, la funcionario le dijo: “Doctor, yo no sé usted por qué insiste en que el ejercicio de la movilización es el ejercicio de grupos armados ilegales”.

Fue allí donde se desató todo. “En mi boca yo no he dicho eso. No, señora ministra, por favor le pido que no le mienta a la gente y que me respete... usted me está estigmatizando, está poniendo mi vida en peligro diciendo cosas que yo no he dicho. Tenga cuidado”, respondió el director.

La ministra siguió e insistió en que el periodista había hecho señalamientos en contra de los campesinos. “Una persona tan poderosa como usted diga al aire que los campesinos que se movilizan en territorio están cometiendo crímenes”. Le puede interesar: Gobierno busca impulsar movilizaciones en apoyo a la reforma agraria

Vélez aclaró nuevamente que el no había dicho eso. “Yo no he dicho eso”, acto seguido señaló que la va a denunciar por injuria y calumnia.

Tras el rifirrafe entre ambos, Luis Carlos Vélez decidió dar por terminada la entrevista y alegando preocupación por su seguridad tras las afirmaciones de la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez.

Este es el tuit compartido por Vélez donde se puede escuchar la entrevista