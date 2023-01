“Fueron encerrados por venganza”: Petro defiende a primera línea

“17 alcanzamos a pedir y solo liberaron a 4 por una circunstancia que a mí me parece una profunda equivocación, se impartió la instrucción para que en esas audiencias se les dijera a los jueces que si liberaban a los jóvenes cometían un prevaricato. Presionaron a los jueces para que no liberaran a los jóvenes y empezaron a negarlas”, sostuvo el mandatario.

“FUE POR VENGANZA”

“¿Cuánta gente en Colombia no cree que la primera línea es una organización terrorista? La primera línea no fue más sino una actitud defensiva para no dejarse matar, para proteger un barrio, una comunidad, una juventud, para no dejarse matar. Que no debió de haber existido, pues claro que no debió de haber existido porque jamás debió haberse dado la orden de atacar como enemigos a la gente que protestaba”, aseguró el jefe de Estado.

Expresó que encerrar a los jóvenes fue una venganza contra las personas que se atrevieron a salir a las calles a defender sus derechos.