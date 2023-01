“Fue una decisión conversada”: así fue como Felipe Bayón salió de Ecopetrol

“La salida de Felipe no se trató de mayoría, o sea, por supuesto que todos estábamos en el mismo barco, pero pues esto fue algo conversado por Felipe, por nosotros y esto fue totalmente conversado, acá no hubo ni sacada ni nada de eso, de hecho la relación con Felipe es muy buena y por eso estamos aquí (En Aipe, durante la inauguración de un Parque Solar el viernes) y por eso está él hasta el 31 de marzo”.

“Este es el promedio de duración de los presidentes de las compañías (siete años). Y no lo digo yo, lo dice Harvard, S&P, que un presidente no debería durar mas de seis u ocho años”, aclaró e instó a que la compañía necesita un nuevo aire. “Creo que necesita oxigenación y que se le añada un valor diferente a la compañía para que los mercados lo presientan así”, sentenció.

“Hay que producir, hay que generar recursos para poder hacer la transición energética para la soberanía energética del país, ese es el compromiso”, afirmó el presidente de la junta de la petrolera.

Finalmente, y frente al futuro de gobierno corporativo de ISA, el presidente aclaró que la administración que llegue será la encargada de evaluar si la administración de nueva compañía de Ecopetrol es la correcta. Lea también: En el ojo del huracán: Procuraduría abre investigación contra Rodolfo Hernández

Sobre la no exploración de contratos, Kattan aseguró que esta sí es una decisión de Gobierno. “Tenemos un potencial de exploración y explotación, contratos muy interesantes y ahora no vemos necesario dar nuevos contratos de exploración. El Gobierno no puede estar cerrado. Toca estudiar los que hay y de acuerdo a las oportunidades, tomar o no una nueva decisión”, dijo