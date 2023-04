“Fue un intento de homicidio”: alcalde de Calima tras baile en discoteca

Nosotros ya estamos interponiendo una denuncia por intento de homicidio en la Fiscalía para que investigue. O sea, para que revisen todas las cámaras, para que miren a ver qué fue lo que sucedió. Porque lo que a mí me hicieron fue un intento de homicidio”.

Martín Mejía Londoño.

El mandatario comentó que estuvo hospitalizado tras la supuesta intoxicación que recibió en la discoteca: “llevo ocho días hospitalizado o dormido (...) Acabaron con mi familia, acabaron con mis hijos, con mi mamá. Nadie se detuvo un minuto a pensar qué era lo que estaba pasando con el alcalde de la discoteca. Nadie se detuvo un minuto a pensar qué era lo que estaba pasando con el alcalde de Darién”.

Además, manifestó que lo que le suministraron, mientras estaba de fiesta, fue escopolamina y que eso lo demostraban los exámenes que se realizó en el hospital; "no sé quién lo hizo, pero alguien me dio esa sustancia con la intención de hacerme daño. A mí me dieron escopolamina. Desafortunadamente sucedieron los hechos que yo pido mil disculpas a toda la comunidad, pero yo no era consciente de lo que estaba pasando".