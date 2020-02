Fue un hecho aislado: “Dimayor sobre asesinato de hincha del América”

El mandamás del fútbol profesional colombiano aseguró que hay que tener en cuenta cuatro puntos para entender su posición: el primero de ellos es que Andrés Carvajal no portaba la camiseta del América en el momento de ser atacado, el segundo es que no fue una pelea de barras ya la víctima estaba sola, tercero que ocurrió lejos del estadio de Palmaseca y cuarto que la víctima tenía “unos antecedentes bastante raros”.

Pasado el medio día del sábado 8 de febrero tres hombres, supuestos miembros de la barra del Deportivo Cali, le quitaron la vida a otro en lo que las autoridades han llamado un enfrentamiento entre barras, ya que la víctima pertenecía al grupo del América de Cali. En palabras de Vélez con Blu Radio, en ningún momento se pensó en cancelar la fecha del fin de semana: “hablamos con las autoridades y ellos no vieron la necesidad. No eran desmanes masivos, era un tema que para nosotros fue aislado porque no fue un enfrentamiento de barras”.

Además, se mostró preocupado por cómo los medios de comunicación habían tratado la noticia, “¿Usted se imagina entonces que cualquier persona que lleve la camiseta de una empresa del país, entonces la responsabilidad sería de esa empresa? No, yo creo que eso no puede funcionar así en ese tipo de cosas”, aseguró Vélez.

Y añadió: “lo mejor es que esperemos la investigación, yo tengo informaciones distintnas. No soy autoridad para salir a decir lo que sé. Tengo fotos que me muestran a una persona completamebte distintina a lo que se dice. Yo recuerdo mucho cuando capuraban gente de las Farc tenían camisetas de los equipos ¿Eso quería decir el fútbol también estaba metido en el tema de la guerrilla? Yo creo que no podemos hilar tan livianito”.

Para el presidente de la Dimayor, la violencia ligada al fútbol no es solo un problema de las directivas del deporte sino que se trata de una situación “que pasa en los barrios, de inseguridad urbana. Lo que no puede pasar es que el titular diga que por el clásico fue asesinado un muchacho. Yo no estoy diciendo que no haya problemas con las hinchadas, lo que no se puede decir es que estoy es responsabilidad del fútbol”.

“Nosotros respondemos por lo que ocurra en los estadios, lo que pase por fuera es un tema de seguridad urbana. Tendremos que trabajar todos. Es una problemática social, es una responsabilidad de las administraciones locales”, subrayó Vélez.

Por último, también habló de la carnetización de la cual muchos aficionados se han quejado ya que pagaron 12.000 pesos y el proyecto quedó en veremos: “eso era parte de la Ley del Deporte. El problema es que faltó la segunda parte, que no nos corresponde a nosotros sino al Estado, que es la instalación y uso de torniquetes en los estadios”.