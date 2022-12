Francia Márquez pide a grupos armados detener ataques contra la población civil

Durante su visita, que tuvo como fin instalar la comisión intersectorial convocada para desarrollar acciones que lleven al cumplimiento del Auto 620, la vicepresidenta escuchó de boca de las comunidades, la difícil situación de orden público que se vive en la zona y que ha llevado también a condiciones humanitarias complejas como la falta de agua y alimentos.

“Nueve personas han perdido la vida a causa de minas antipersonales enterradas en sus territorios. Comunidades marginadas, excluidas, violentadas... No hay agua potable, no hay saneamiento básico, no hay acceso a la educación”, denunciaron las comunidades.