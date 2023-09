Francia Márquez exigió respuestas de las Fuerzas Militares ante la violencia

Márquez Mina, también manifestó que lo que viene pasando en el norte del Cauca no había ocurrido antes, indicando que: “eso de tener simultáneamente carros explotando en los diferentes municipios del norte del Cauca no había pasado antes, la comunidad está viviendo una barbarie, un terror y en este Gobierno donde yo soy Vicepresidenta no lo voy a permitir”, aseguró.

Por otro lado, la Vicepresidenta, estuvo acompañada por una amplia representación del Gobierno, entre ellos, algunos Viceministros, de las carteras de Defensa; Agricultura; Transporte; Deportes; Cultura; Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer; Agencia Nacional de Tierras; la Defensoría; Unidad de víctimas; el Gobernado del Cauca, entre otros, a quienes pidió conformar una mesa técnica entre varios municipios de la región para impulsar proyectos que estén en fase 3, es decir, los que están ya para asignación de recursos.