Francia Márquez está preocupada por crisis migratoria que afecta al país

No podemos permitir como colombianos y colombianos que el tema migratorio se use para tener réditos políticos o sembrar odio en la sociedad. Por supuesto, manifestamos nuestra preocupación por la gran cantidad de personas que están cruzando por lugares inseguros como son las... pic.twitter.com/SOAWjMmfGP

La vicepresidenta instó a que el tema migratorio no se use “para tener réditos políticos o se use para sembrar odio en la sociedad. Ese odio hay que erradicarlo”.

En esa línea, invitó a los colombianos a poner la vida y la dignidad en el centro: “Necesitamos de la articulación de esfuerzos globales para dar respuestas a un problema que es estructural y que está afectando a toda la humanidad”. Le recomendamos: La crisis del Darién: récord de migrantes y menores en tránsito en 2023

Además, recordó que se están fortaleciendo relaciones diplomáticas para resolver de manera conjunta las problemáticas: “Con la situación de los niños, por no tener embajadas de esos países aquí o con cuerpos diplomáticos de países africanos, nos ha tocado buscar a Brasil o a otros países que sí tienen esa relación para poder resolver este tipo de problemas”.

Al insistir que los Estados tienen la responsabilidad de “garantizar rutas seguras, no rutas de delito y muerte”, Márquez manifestó que pueden contar con el Gobierno Nacional “para seguir garantizando la dignidad de las personas y para seguir propiciando rutas seguras que permitan que la vida y la dignidad de estas personas, y sobre todo de los niños, no se ponen en riesgo”.