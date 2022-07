Formulan pliego de cargos a la Sociedad Portuaria de Buenaventura

Se trata de Víctor Julio González Riascos, ex representante legal y ex gerente general de la misma; Fernando Arturo Aulestia Marín, gestor comercial de la sociedad; Jorge Andrés Gallegos Collazos, ex gerente comercial y Marco Antonio Vacca García, jefe de planeación y operación terrestre senior de Sociedad Porturia.

Recordó la Superindustria que la investigación se inició luego de que recibiera varias quejas presentadas por operadores portuarios, agencias de aduanas y usuarios del Puerto de Buenaventura, así como por algunas autoridades como la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

“En el marco de la actuación administrativa la Superintendencia evidenció que, por lo menos desde 2013, SPRBUN habría aprovechado su rol como administrador de la infraestructura del Puerto de Buenaventura, para así implementar un conjunto de

comportamientos y estrategias que le permitieran incrementar indebidamente su participación y la de sus empresas afiliadas (ZELSA y TECSA) en las actividades de operación portuaria que se prestan al interior del puerto”.

Se precisa que esa estrategia habría afectado a los usuarios y operadores del Puerto de Buenaventura, los cuales se vieron sometidos a restricciones para la movilización de contenedores, obstáculos para realizar el manejo de la carga y el doble cobro de algunos servicios portuarios (pesaje), entre otras afectaciones.