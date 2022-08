Formulan cargos contra el expresidente del FNA, Helmuth Barros

Presidente Petro no llegó a la presentación de la nueva Cúpula Militar

De la misma forma un grupo de peritos expertos de la Fiscalía General de la Nación evidenció que el valor real de la cartera vencida “era de 107.284 millones de pesos, pese a ello se pactó en el contrato el cobro del 30 por ciento menos, es decir, los 68.435 millones de pesos. Según la investigación, con esta acción ilegal se generó un peculado superior a los 38.848 millones de pesos”.

De la misma forma las pruebas advierten que el contrato habría sido direccionado para favorecer las empresas de Cruz Sánchez y García Gámez; las cuales contaban con el aval de la financiera en la que laboraba Germán Eduardo Manzanera.

Finalmente se evidenció que la adjudicación favoreció a una compañía que no tenía experiencia en la recuperación de cartera, no era una entidad financiera, su capacidad de pago era limitada y no contaba con el músculo financiero requerido para ejecutar la labor con la que se comprometía.