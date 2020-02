Fondo multidonante de la ONU aportará 24,5 millones de dólares para Acuerdo de Paz

Reino Unido, Noruega, Alemania, Suecia, Suiza e Irlanda, miembros del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz en Colombia, anunciaron el desembolso de 24,5 millones de dólares para la implementación del acuerdo de paz con las FARC. 1.5 millones serán destinados a la protección de líderes sociales.

Estos recursos serán destinados, especialmente, para contribuir a la estabilización de los territorios donde avanzan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC; comunicación de los avances de la implementación del acuerdo; y reparación integral a las víctimas, garantizando verdad, justicia, reparación y no repetición.

“Desde su inicio, el fondo ha podido recaudar cerca de 150 millones de dólares. Este fondo ha financiado un total de 143 proyectos, lo cual beneficia a 1.6 millones de personas que incluyen excombatientes, víctimas y las personas en los territorios PDET. El 40% de estas personas son mujeres, 39 mil de ellas son víctimas y cerca de 2.000 son excombatientes”, señaló la coordinadora del sistema de Naciones Unidas, Jessica Faieta.

Por su parte, el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, agradeció el interés de la comunidad internacional por el apoyo a la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Dijo que después de 18 meses el Gobierno ha logrado que el proceso tenga un gran nivel de confianza en la forma como se ha venido desarrollando esta fase del acuerdo de paz con las FARC.

Archila señaló que el Gobierno seguirá dando prioridad a los PDET porque considera que es una gran forma de seguir avanzando en la implantación, así mismo señaló que las víctimas del conflicto armado es otra de las prioridades, teniendo en cuenta que la reparación debe ser integral y a través de un proceso con las comunidades. También señaló que es importante que la comunidad internacional siga apoyado al país en este proceso.

De esta manera, las contribución para el 2020 del Reino Unido es US$ 10,3 millones; Noruega, US$ 8,5 millones; Alemania, US$ 3,3 millones; Suecia, US $ 1,5 millones; Suiza, US$ 500,000; e Irlanda, US$ 437,096, para un total de 24,5 millones de dólares, que se suman a los partes recibidos previamente de Canadá, Chile, Corea del Sur, Finlandia y del Fondo del Secretario General de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz.