Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, reveló este lunes que el fiscal Gabriel Jaimes, en el momento de solicitar la audiencia de preclusión contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos, no tenía en su poder la mayoría de pruebas con las que soportó su argumentación final y, por el contrario, las recibió con posterioridad, lo cual, según él, es abiertamente ilegal. Por esta razón que se rechace la solicitud para archivar el proceso. Lea: Caso Uribe: defensa de Iván Cepeda dice que Fiscalía se abstuvo de investigar

“El fiscal Jaimes no contaba con los elementos suficientes para sustentar la solicitud de preclusión ante un juez de conocimiento. Optó por este camino caprichosa y arbitrariamente, únicamente para no perder la competencia del caso. Lo anterior porque si se vencía el término de 120 días, y no presentaba la solicitud de acusación o preclusión, debía designar el proceso a otro fiscal para que este adelantará la investigación, conforme lo ordena la ley”, dijo el abogado durante la reanudación de la audiencia de preclusión contra el expresidente.

Según sus cuentas, para el momento en que se presentó la solicitud de preclusión (5 de marzo) el fiscal Jaimes no tenía en su poder ni había valorado las declaraciones de Álvaro Hernán Prada, Jaime Lombana, Victoria Eugenia Jaramillo, Ricardo Williamson, Enrique Pardo Hashe, Diego Cadena y Fabio Valencia Cossio, pues las recibió el 8 de marzo.

Ante el estrado añadió que idéntico escenario se presentó con el informe de policía judicial que contiene la inspección a la Corte Suprema de Justicia con la que se obtuvo copia de las declaraciones rendidas por Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez, entre otros documentos.

Estos hechos, según Villalba, “más allá de la lealtad procesal son ilegales, pero además demuestran cómo el fiscal sustenta una preclusión con unas declaraciones que no tenía para el 5 de marzo”, lo que comprueban que Jaimes: “obró más a su deseo e interés que apegado al contenido procesal, que le indicaba que debía presentar el escrito de acusación”.

SOLICITUD DE PRECLUSIÓN ES INFUNDADA

Para el abogado Reinaldo Villalba, no tener las pruebas a la mano no es el único argumentó que se debe tener en cuenta para solicitar la preclusión de la investigación, pues el fiscal Jaimes “se abstuvo de investigar a Álvaro Uribe Vélez, omitió examinar con rigor su indagatoria, no hizo contradicción entre la indagatoria y las declaraciones de Diego Cadena, ni tampoco sobre sus explicaciones y la actuación procesal y no realizó un estudio sobre las interceptaciones telefónicas”.

En el juzgado también dijo que Jaimes no mencionó que quien inició este proceso fue el expresidente Uribe Vélez contra el senador Cepeda y no al revés, y que la Fiscalía se ha dedicado a investigar a los testigos de cargo y ordenado indagar aspectos personales y familiares de ellos.

“Pero no libró ninguna orden de trabajo para hacer lo mismo con Álvaro Uribe”, dijo el defensor de Cepeda y manifestó que tampoco hizo un estudio sobre las prácticas y patrones que han caracterizado los procesos en contra del expresidente.

Villalba también expuso que la Fiscalía no verificó las declaraciones de los testigos, no profundizó en la investigación y se limitó a compulsar copias contra el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para sustentar la solicitud de preclusión sin tener en cuenta las pruebas.

“La Fiscalía dijo que hizo un análisis integral de las pruebas, pero lo cierto es que no se hizo. Pues lo que ha hecho es repetir una muy importante cantidad de declaraciones que no cambiaron las conclusiones a las que había llegado la Corte Suprema”, agregó ante el juez.