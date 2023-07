Fiscalía le imputó a canadiense el delito de violencia a servidor público

El día de hoy, se realizó la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra el ciudadano canadiense que agredió al patrullero de la policía en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y el cual no aceptó los cargos. Lea aquí: Gustavo Petro viajará con cúpula militar para escuchar fallo de La Haya

Con ayuda de un traductor, se le explicó a Vince-Tong Sozio que la su conducta está tipificada en el código de procedimiento penal. Sin embargo, el canadiense no aceptó los cargos imputados.

“Cuando hablo con el defensor, le digo que he estado en el aeropuerto por cuatro días y no había comido y no estaba pensando muy claramente, entonces quiere tener la oportunidad de aclarar varias cosas en la misma audiencia”, señaló el ciudadano canadiense.