La imputación se realizará el próximo 24 de enero de 2022, sobre la una de la tarde y según aseguró el abogado, “esta citación es muy importante en lo que respecta a hacer frente a estas acciones neo-paramilitares en la ciudad de Cali, que lamentablemente tienen el apoyo de un sector de la sociedad”.

De acuerdo con la notificación, se requirió a la defensora del Pueblo de la Regional Valle, para que designe un abogado público a Escobar y a los otros investigados.

Escobar, tras conocerse los hechos, aseguró públicamente que el arma que usó era traumática o de fogueo. Enseñó en un video el arma que, según él, era menos letal.

En ese momento, el empresario señaló que, “el camino no son las armas. El camino no es una guerra civil. Mi intención no es hacer un llamado al odio ni al resentimiento que tanto se está destilando de manera acelerada en el marco del paro nacional”.

Desde la Policía Nacional, por los mismos hechos, se adelante una investigación por parte de la Justicia Penal Militar, para verificar si los cerca de 20 uniformados que se día estaban en el sitio cometieron alguna omisión en sus funciones por no detener a los civiles armados.