Fiscalía cita a Uribe a declarar por masacre de El Aro ¿Cuándo será?

Mancuso indicó que Uribe “siempre tuvo conocimiento” de esa operación paramilitar en la que mataron a más de 17 campesinos y desplazaron a otros tantos de su territorio.

“Nunca conversé ni me reuní con el bandido de Mancuso; el parlamentario Miguel de la Espriella me dijo que si iba a reunirme con Mancuso, le contesté que no, que de hacerlo no podría ser presidente”, dijo Uribe en respuesta a las revelaciones del exjefe paramilitar. Lea también: Petro desacredita encuestas de impopularidad y dice que volvería a ganar elecciones

Según Uribe, “el bandido (Mancuso) no tiene una sola prueba de reuniones conmigo. Nunca hablamos, nos cruzamos pocos saludos por mi vinculación a (el departamento) Córdoba (de donde es oriundo el exjefe paramilitar), en sitios públicos, antes que apareciera como criminal”.

La Fiscalía General anunció en 2015 que investigaría a Uribe por su posible implicación en la masacre de El Aro puesto que varios testigos afirmaron haber visto un helicóptero de la Gobernación de Antioquia que realizaba vigilancia mientras los paramilitares perpetraban la masacre.