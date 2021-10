La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio un apartamento del senador Armando Benedetti, ubicado en el norte de Bogotá. Este inmueble hace parte de un proceso judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Esta operación se dio a conocer en primer lugar a través de la cuenta de Twitter del senador y fue confirmada por su abogado Miguel Ángel del Río, quien dijo que hace aproximadamente 30 minutos terminó la diligencia, la cual tildó de arbitraria.

“La Fiscalía acaba de tomar una decisión sospechosa, desmedida e ilegal de extinción de dominio contra el apartamento de Altos del Retiro por hechos acaecidos mucho antes de ser propietario. ¿CÓMO PUEDO PARAR ESTÁ VULGAR PERSECUCIÓN? No tengo garantías”, señaló el senador.

Por el mismo medio, Benedetti aclaró: “la extinción de dominio no es contra mí, es contra la anterior propietaria de quien se aduce no ha podido acreditar hasta ahora el origen de los recursos para adquirir el apartamento. Anuncio que me declararé como víctima en este proceso”.