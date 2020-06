Fiscalía abrió investigación por amenazas contra médico en Barranquilla

La Fiscalía General de la Nación inició la recopilación de elementos materiales probatorios para investigar las amenazas contra el personal de la salud en Barranquilla, a raíz de lo sucedido la tarde del lunes con el médico José Julián Buelvas Díaz.

“El Fiscal Francisco Barbosa se comunicó con el médico José Julián Buelvas y le manifestó su solidaridad y compromiso con el esclarecimiento de la situación que vivió. La Fiscalía no dejará desprotegidos a los profesionales de la salud que luchan a diario por los colombianos”, manifestó en cuenta de cuenta de Twitter el ente investigador.

En el comunicado emitido este martes la Fiscalía manifiesta que “luego de conocerse las denuncias que públicamente hizo a través de las redes sociales el medico José Julián Buelvas, un grupo de investigadores de la Sijín en la Metropolitana de Barranquilla llegó hasta su lugar de residencia para decepcionar la denunciar formal y así conocer en detalle lo ocurrido”. (Lea aquí: Duque pide encontrar autores de amenazas al médico José Julian Buelvas)

“El profesional de la salud le contó a las autoridades que en su lugar de trabajo recibió una corona fúnebre y, tras llegar a su casa, encontró una caja con una nota amenazante. En las labores de investigación de la Fiscalía y Policía se tendrán en cuenta la versión del médico, algunos videos de seguridad y declaraciones de testigos”, se lee más adelante.

El comunicado termina diciendo que “la Fiscalía rechaza ese tipo de actos en contra de la misión médica y reitera su compromiso con la investigación judicial, en este caso particular, para establecer quiénes fueron los responsables de las amenazas en un tiempo difícil para los médicos, quienes afrontan en la primera línea la lucha contra la pandemia del COVID-19”.

SE PRONUNCIÓ EL PRESIDENTE DUQUE

El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, también se pronunció sobre las amenazas contra el médico José Buelvas, condenó el hecho al tiempo que conminó a las autoridades investigar para dar con los responsables.

“Nos indigna y duelen las amenazas a médicos y personas que están salvando vidas en nuestro país en medio del COVID-19. Vamos a identificar y llevar a la justicia a quienes han cometido estos delitos. Es un comportamiento ruin, bajo y la peor expresión de la maldad”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente.

Seguidamente escribió: “le pido a la Policía de Colombia atender de inmediato estos casos y dar con el paradero de los autores a la mayor brevedad. Toda nuestra solidaridad con el Dr. José Julián Buelvas Díaz y su familia”. (Lea aquí: Envían flores y panfleto amenazante a médico en Barranquilla)

MINISTRO DE SALUD

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, también se pronunció al respecto y dijo que desde el Gobierno nacional se buscará dar protección a los médicos de Colombia que están siendo amenazados, como está pasando en Barranquilla con el doctor José Julián Buelvas.

“Este médico ejerce su profesión de manera honesta, digna y responsable. No tiene ninguna presentación y es absolutamente intolerable. Desde el Gobierno nacional no podemos aceptar estas actitudes y estamos tomando acciones. Le he pedido al general de la Policía que la Sijín entre a investigar específicamente este caso”, manifestó en un video el Ministro.

Terminó diciendo que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría General de la Nación “ejercerán las acciones necesarias para dar con los responsables y tengan que enfrentar las consecuencias de estas amenazas”.

RESPALDO DE LOS COLEGAS

El médico José Julián Buelvas Díaz fue recibido este martes por sus colegas de la Clínica La Misericordia y le brindaron su apoyo para que siga prestando sus servicios a las personas.

Buelvas Díaz agradeció el gesto de sus colegas, las autoridades y personas en general.