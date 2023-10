Fiscal Barbosa responde a acusaciones de Nicolás Petro

“Los instrumentos de colaboración previstos en la ley exigen voluntariedad y compromiso. Si eso no ocurre, la actuación debe seguir, porque la entidad tiene unos términos legales que debe respetar. Eso no tiene ningún misterio”, respondió el fiscal general a los reclamos del hijo del presidente.

Al respecto, Barbosa respondió en el medio citado que no caerá en provocaciones del hijo del jefe de Estado, quien tendrá que ir a juicio a responder por lavado de activos y enriquecimiento ilícito después de que se hundió su negociación con la justicia. Lea aquí: “Fiscalía me doblegó moral y físicamente”: Nicolás Petro

“Lo que la gente debe comprender es que la Fiscalía no puede desentenderse del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, que debe respetar los términos, que debe rendir cuentas ante los jueces. Eso es elemental. En este caso, o hay colaboración o no la hay. Y si no la hay, y el imputado no acepta los cargos, el proceso penal sigue su curso normal”, apuntó Barbosa en El País.

El fiscal general además se refirió al caso de Laura Sarabia, en el que resultó mencionado debido a que la alta funcionaria aseguró que es un “testigo de excepción” con el que supuestamente se comprobaría que ella no ha aceptado privilegios en razón del cargo que ocupa. Le puede interesar: ¿Le envió dinero? Nicolás revela cercanía entre Christian Daes y Verónica Alcocer

"Es algo exótico desde el punto de vista jurídico, para ser sincero. Pienso, en todo caso, que fui bastante claro en la respuesta que suministré: frente a los hechos en los que ella funge como indiciada, no soy testigo de absolutamente nada", apuntó Barbosa en el medio citado.

Además, el fiscal Barbosa denunció que han intentado bajarlo del cargo antes de cumplir su periodo y defendió que pese a sus constantes choques con el presidente Petro, desde el comienzo su intención fue preservar la articulación institucional por el bien del país.

“No se pudo (preservar la articulación institucional). No vi voluntad política en el presidente Petro. Ejercer mis competencias y hablarle al país con claridad, con las cartas sobre la mesa, me valió que se patrocinaran toda clase de ataques en mi contra y contra la institución que represento”, expuso. Siga leyendo: “Mi papá sí sabía”: Nicolás sobre presunta financiación irregular a campaña Petro

En ese sentido, Barbosa advirtió que la democracia colombiana está en riesgo “si las instituciones no se respetan y si se cree que un gobierno se ejerce con discursos altisonantes y confrontación”.

Sobre el supuesto plan para bajarlo del cargo planteó que no se materializó porque hizo “las cosas bien y porque hemos defendido las instituciones de Colombia”.