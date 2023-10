Fiscal Barbosa le respondió a Nicolás Petro y lanzó un reto: “Que lo pruebe”

Francisco Barbosa se pronunció para responder a los señalamientos que han hecho de supuestas irregularidades y presiones en el proceso penal que enfrenta Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro.

En ese contexto, el jefe de la Fiscalía cuestionó que lo estén tildando como el responsable de compulsar copias a la Comisión de Acusación para que se investigue al jefe de Estado y aclaró que esa es tarea del fiscal Mario Burgos, quien está al frente del caso de Petro Burgos.

"Yo no soy el fiscal de ese caso, yo simplemente lo que hago es que constato lo que vaya ocurriendo en la Fiscalía General de la Nación", expuso el fiscal Barbosa, quien a su vez planteó que están tratando de sacar el caso del ámbito jurídico para llevarlo al político.

En esa línea, Barbosa aclaró que no fue él quien ordenó que se compulsaran copias al Congreso para investigar al mandatario, por lo que pidió que no se den imprecisiones en las declaraciones como las que ha hecho el mandatario entre este martes y miércoles.

"El fiscal del caso es la persona que toma las decisiones en ese expediente, no el fiscal general. Por ende, cualquier señalamiento que se haga al fiscal general es imprecisa. Primero yo no tengo casos y segundo yo no compulso", apuntó el jefe de la Fiscalía General.

Tras hacer esa aclaración, el fiscal Barbosa lanzó una especie de pulla frente a los señalamientos que están haciendo el presidente y su hijo contra él. “Algunas personas tratan de generar una situación política cuando lo que estamos es en un tema de carácter judicial”, dijo.