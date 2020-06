Final feliz: el Romeo y la Julieta colombianos, juntos de nuevo

Claudia Rivera y Héctor Fabio Gaviria Arias conocidos en Colombia con el remoquete de Romeo y Julieta colombianos, por fin después de 15 días de estar separados vuelven a reencontrarse. Ella duró 65 días y él 80 atrapados y varados, respectivamente, en tierra del Tio Sam.

Ellos, el pasado 24 de mayo, tomaron la difícil decisión como pareja, de separarse momentáneamente en los Estados Unidos, porque solamente había un cupo para uno de los dos, en los vuelos comerciales con fines comentarios, que gestionan el gobierno nacional y la cancillería; y poder regresar en ese momento a casa, regresar a Colombia y para colmo no había dinero para ambos. Claudia voló desde Washington DC hacia Bogotá, sin el amor de su vida.

Sin embargo, 15 días después su esposo Héctor Fabio, fue priorizado por el gobierno nacional y volvió anoche al territorio colombiano, en un vuelo operado por Viva Air, el cual que partió desde Chicago, Illinois, he hizo una parada técnica, en Miami, Florida, allí en la capital del Sol, tuvieron un retraso de dos horas y posteriormente continuó su rumbo hacia Bogotá.

“Por fin vamos a estar juntos no veía la hora de que llegar al país y no me importa volver hacer una cuarentena, si estoy a su lado” dijo emocionada Claudia Milena.

Todo no ha sido color de rosa

Una vez que Héctor Fabio Gaviria Arias recibió el aval por parte de su consulado, para poder volver al país, empezó un nuevo suplicio conseguir el dinero para pagar el tiquete de regreso a Colombia, debido a que esta pareja durante los tres meses que estuvieron atrapados y varados, aquí en los Estados Unidos, tuvieron que endeudarse en cerca de 11.000 dólares, 44 millones de pesos, pero como dice el adagio popular, ya metidos en gastos, se le sumó el pasaje de él, cuyo valor fue de 450 dólares, un millón 800 mil pesos. Y el viaje de retorno final.

Otro tropiezo que tuvo esta simpática pareja, fue que al momento de pagar el tiquete de regreso, ninguna de las tarjetas de Colombia, ni en Estados Unidos, daba luz verde, el tiempo estaba en contra. Finalmente un familiar les hizo el favor.

“Gracias a Dios ya vuelvo a casa, por fin pude regresar, fueron tiempos muy difíciles estando con mi mujer y sin ella, pues estar encerrado en un país, que no es el de uno; endeudándose porque uno aquí no puede trabajar, se hizo el milagro,ya voy para mi casa” , comentó contento Héctor Fabio.

Tanto Claudia Milena como Héctor Fabio le piden al gobierno nacional a la cancillería y consulados que no separen a los familiares a los esposos madres o padres con sus hijos que no los pongan hacer a viajar por separado porque el daño emocional es muy grande.

Lo que le espera

De acuerdo con, Claudia Milena Rivera Arevalo, la Julieta de esta historia, su amado “Romeo” le pidió que le preparara una punta de anca con papa criolla, un fiambre típico y una Coca-Cola bien fría, porque según dice, el sabor de la Coca-Cola americana, es muy diferente a la Coca-Cola colombiana.

Destino final

Los ruegos y la súplicas tanto de Claudia Milena y Héctor Fabio fueron escuchadas, hoy después de tanto trasegar vuelven a estar juntos, cumpliendo la promesa que se juraron hace cuatro meses, cuando decidieron ser marido y mujer, y estar el uno al otro, pase lo que pase, en las buenas y en las malas.

La deseosa Julieta llegó a recoger a su amado Romeo al aeropuerto internacional el Dorado para juntos reencontrarse, después de 15 días de estar separados, en el que fue el supuesto viaje de unión, de esta pareja colombiana y que ahora en fila baterías para su destino final la ciudad de Armenia, en el Quindío, cuyo trayecto final lo harán juntos, en un viaje adicional por tierra, de seis horas.

Esta Esta novela de Shakespeare al estilo colombiano pudo tener un final feliz o parafraseando a nuestro Nóbel Gabriel García Márquez, este es un amor en tiempos de coronavirus.