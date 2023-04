Filtran audios de Danilo Rueda lamentando muerte de miembro del ‘Clan del Golfo’

A través de un audio se conoció este miércoles 5 de abril una conversación en donde el comisionado de paz, Danilo Rueda, está reunido con comunidades del departamento del Chocó, esto con el fin de explicarles la importancia que tiene para el Gobierno frenar la violencia en el país. Además, hacer entrar en razón al Clan del Golfo, aunque se haya suspendido el cese al fuego bilateral.

El algunos instantes de la conversación el funcionario del Gobierno Petro reveló que días antes de la muerte de Wilder Antonio Giraldo, alias Siopas, habló con él junto con la Iglesia Católica y diferentes embajadas para buscar caminos de paz. "Yo me he reunido con algunos de ellos (Clan del Golfo). Yo lamento la muerte de 'Siopas'. Estuvimos hablando con él, la Iglesia Católica estuvo, otras iglesias y varias embajadas, y él ('Siopas') estaba en eso. Como 20 días después lo mataron. ¿Quién lo mató? ¿Porque lo mataron? Eso es un problema de ellos, pero es doloroso y triste", dijo el comisionado Rueda.

En dicha reunión, Rueda le pide a la comunidad interceder ante el Clan del Golfo para que dejen de presionar a los líderes y víctimas del conflicto para adelantar una jornada el próximo 9 de abril. “Hoy podría estar vivo Giovanni y otros de ellos. Muchos vivirían más tranquilos sin zozobra ni presión (...) Sabemos que en la Tanela hay restos de seres humanos que ustedes conocieron. Por eso se hizo un cese de fuego, pero ellos mataron a unas personas en el sur de Bolívar. A una de esas personas la torturaron, a un líder social como ustedes, que sobrevive en medio de grupos armados y aboga por las comunidades”.