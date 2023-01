Faltando poco para las doce: Gustavo Bolívar renunció a su curul en el Senado

Pese a que se gana un poco más de 35 millones de pesos mensuales, el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar había dicho esta semana que sus problemas económicos podrían causar su salida del Congreso. Hoy 31 de diciembre, faltando pocas horas para dar inicio al 2023, se hizo oficial su salida.

Por ahora, se desconocen en concreto las razones por las que Bolívar renunció a su curul, pero lo cierto es que este sábado vence el plazo para que aquellos congresistas que tengan alguna aspiración para las elecciones de 2023, no queden inhabilitados. Hacia ese sentido se están moviendo las teorías, algunos aseguran que renunció para postularse como candidato en las próximas elecciones.

¿Se postulará?

El pasado 23 de diciembre, habló sobre la posibilidad de lanzarse como candidato a la alcaldía de Bogotá. “Cuando yo anuncié que me iba a retirar del Congreso, no pensé que ser congresista me iba a inhabilitar para llegar a la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, en estos momentos sigo recibiendo muchos apoyos, mucha gente que me quiere apoyar para la Alcaldía. Sé que hay grandes posibilidades de llegar a ese cargo, porque pertenezco al Pacto Histórico, que está gobernando bien”, aseveró.