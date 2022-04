Santiago Herrera Fajardo, excoronel.

Esta lista, explicó, tenía registradas a unas 15 personas, las cuales asesinaron, siendo campesinos de la región y luego maquinaron un teatro para mostrar un supuesto combate. “Yo en ese momento no pensaba en el daño que estaba haciendo, en ese momento no medía las consecuencias (...) Yo ejecuté, asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños. Disparándoles, asesinándolos cruelmente y poniéndoles un arma para decir que era un combate, que eran guerrilleros, y manchar el nombre de esa familia, destruirla, dejar unos hijos sin padre, dejar unos padres sin hijos”, dijo el exmilitar mirando fijamente a las víctimas.

Otro de los militares que reconoció su responsabilidad fue el exsargento segundo del Ejército, Rafael Antonio Urbano, quien habló de manera virtual y pidió perdón por haber participado “en este complot contra este joven que era padre, buen hijo y buen esposo”.

Dijo que, a este joven, llamado Luis Antonio Sánchez Guerrero, lo sacaron con mentiras e hicieron que se les presentara para una carrera, porque él era mototaxista, lo sacaron del pueblo y lo asesinaron.

(Lea también: Asesinan a dos líderes sociales en Cantagallo, sur de Bolívar)

La respuesta de las víctimas

Una de las víctimas que intervino en esta diligencia de reconocimiento fue Eduvina Becerra, quien con un tono fuerte preguntó por qué no se identificó el Ejército Nacional en ese entonces para que no hubieran más crímenes, porque se tuvo que hacer un escándalo público. “¿Qué hubiera pasado si ese escándalo no se hubiera hecho? ¿Hubiéramos tenido que esperar otras 6.402 víctimas más?, no eso debía de haber sido así”.

En su intervención le pidió a los comparecientes limpiar el nombre de sus familiares, que lleven ese honor que eran campesinos, trabajadores, no como los tildaron de guerrilleros, de subversivos, de matones, queremos que hoy digan que no eran ningunos combatientes.

(Lea también: Rescatan a 19 venezolanos que naufragaban por aguas del Urabá)

Por último dijo que aún falta mucho para que se sepa la verdad de los ‘Falsos Positivos’ “No más crímenes, no más sangre, no más dolor, no más llantos, no más dolor, no más tristeza, no más robo de cariño a nuestros hijos, madres y padres, queremos que esta audiencia sea para no más repetición, queremos la paz”.

Bajo esta misma línea, Sandra Barbosa, otra de las víctimas, exigió que saquen a sus familiares del concepto de que eran guerrilleros “¿Porqué no mataron la gente que estaba en combate en los cerros no campesinos de manos humildes, hoy necesitamos que nos limpien el nombre de nuestros familiares, uno por uno”