“Recibí invitación de la campaña de Sergio Fajardo para ser su fórmula vicepresidencial. Agradezco tener en cuenta nuestra lucha. No aceptamos por dos razones: somos el Pacto Histórico y haremos el cambio para nuestra gente y en mi comunidad me enseñaron que la palabra se honra”, aseguró Márquez en su red social. ( Francia Márquez dice que rechazó ser fórmula vicepresidencial de Fajardo ).

En su cuenta de Twitter, Márquez agradeció a Fajardo la invitación, pero aseguró que no aceptó debido a que le enseñaron a respetar y cumplir su palabra.

Después de que el candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, anunciara que el exministro Luis Gilberto Murillo será su fórmula vicepresidencial, la excandidata Francia Márquez reveló que el exalcalde de Medellín le ofreció ocupar ese cargo pero ella no aceptó. Fajardo niega que esto haya ocurrido.

De forma casi inmediata, el candidato presidencial le contestó a Márquez, asegurándole que en ningún momento él la invitó a hacer parte de su campaña, aunque la felicitó por sus buenos resultados en las elecciones pasadas.

“Buenas tardes Francia. No sé quién de mi campaña te hizo esa invitación, pero nunca estuvo en consideración. Mi fórmula es Luis Gilberto Murillo, gran señor. Esto no me impide felicitarte por tu campaña y extraordinaria votación”, aseguró Fajardo en su red social. (Lea: ¿Quién es Luis Gilberto Murillo, la fórmula vicepresidencial de Fajardo?).

Paradójicamente, la excandidata Márquez sacó más votos en la consulta que Fajardo en la votación para las consultas interpartidistas. La lideresa social obtuvo más de 783.000 votos, mientras que el ex alcalde de Medellín alcanzó los 723.000, que le permitieron ganar la candidatura por parte de esa coalición.