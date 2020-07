Fajardo: “Los votos que alguna vez me favorecieron nunca han tenido precio”

Fajardo fue mencionado en una conversación en la que el ‘Ñeñe’ habla con una mujer de un supuesto beneficio que habría tenido el entonces candidato presidencial en 2018.

Al respecto Sergio Fajardo, en un mensaje en su cuenta de Twitter, escribió que “A propósito de la ‘Ñeñepolítica’: No tenemos precio, tenemos principios, gran diferencia”.

Indicó además el excandidato presidencial que “necesitamos que se investigue a fondo la ‘Ñeñepolítica’ y que se castiguen las prácticas corruptas que han llenado de sombras las elecciones. No necesitamos shows. Insinuar que yo o el movimiento Compromiso Ciudadano tuvimos algo que ver en esa bochornosa trama no tiene sentido, pues yo ni conozco a la señora ni fue parte de parte de la campaña, ni nadie puede negociar los votos que alguna vez me favorecieron porque si algo tienen esos votos es que son de ciudadanos libres y nunca han tenido precio”.

Finalmente el dirigente político sostuvo que la mujer que aparece en esa grabación es “ella la que debe responder por esos ofrecimientos corruptos, tan representativos tan representativos de todo lo que está mal con nuestro sistema político”.