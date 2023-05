Fader, el joven que vive y duerme en una tumba de un cementerio

Acá me siento tranquilo en medio de los muertos y nunca hubo peligro”

“Yo acá tengo mi loción y mis cosas, pero creo que pronto me voy a ir para allá para donde unos familiares, por eso voy a recoger las cosas para irme”, expresa Fader.

Pero un día Fader apareció en Medellín y fue a la casa de su madre. “Yo me arrodillé y le pedí perdón. Le dije que podíamos vivir como una familia y que me perdonara todo lo malo. Que yo lo podía ayudar y que buscáramos una oportunidad”, relata la mujer.

Con esta desgracia en su vida, Fader se desvió del camino y terminó metido en ese oscuro mundo de las drogas, que es tan oscuro como la tumba en la que pasa sus noches. Su madre Mayerli, quien no tenía más medios para sobrevivir, decidió venirse a Medellín a buscar trabajo para ayudarlo con los gastos del centro de rehabilitación en el que fue internado.