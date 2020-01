Extraditan a Estados Unidos al exfutbolista Jhon Viáfara

“Lo más difícil ha sido la familia y la dieta alimenticia que se pierde acá. Toda la vida he vivido bajo un régimen, un reglamento, unas concentraciones. Y la convivencia que ha sido parte fundamental de mi carrera como futbolista. En la cárcel he aplicado ser buen compañero, amigo, no pasar las reglas de un manual de convivencia”, sostuvo el exvolante, campeón con el Once Caldas de la Copa Libertadores del 2004.

Viáfara también hizo una reflexión sobre lo “libre” que se siente. “Ahora acá puedo andar en chanclas y camisillas cuando quiero, en la calle estaba preso de las apariencias, de no poder sentarme con ciertas personas, aparentando lo que no quería ser”.

Jhon Eduis también habló de la importancia que ha tenido Dios en este proceso: “Eso ha sido el error que cometí cuando estaba afuera. Me dejé llevar de la fama, del ambiente, del sistema y dejaba a Dios en un tercer lugar. Me he dado cuenta de lo que es el amor, la familia, una botella de agua, eso es lo más bonito que he aprendido allá”.

El reconocido exfutbolista también aseguró que está escribiendo un libro con sus anécdotas en este proceso. En la publicación, hablará sobre su extradición: “La gente que me conoce, como persona y jugador, saben que siempre he sido una persona que no me afecta la realidad. Nunca me ha pesado la lengua para decir las cosas de la vida y en mi libro tengo que contar todo eso”.

Viáfara aseguró que en su viaje a Estados Unidos solamente le dejaron llevar la Biblia.

Sobre lo que es su situación legal, Viáfara aseguró sentirse tranquilo. “Tengo que ser honesto como siempre he sido. Siempre he sido una persona muy clara para hablar. Primero tengo que escuchar de que se me acusa y si cometí un error tengo que pagar, pero estoy muy tranquilo, muy seguro, porque gracias a Dios he llevado una vida muy tranquila, no me han visto en las mansiones, en los carros de 400 millones de pesos, mis hijos han ido a colegios normales. Por ese lado estoy tranquilo. Se me sacó una foto de hace unos 20 años cuando yo era adolescente y estaba alejado de la vida pública, una foto con armas de balines y con cadenas que alguien me prestó, una foto que se trajo 20 años después y la presentaron como si fuera mi presente. La gente que sabe que me hicieron el montaje sabe que no es así. En el país hay gente buena y hay gente que se empeña en hacer maldad. Tengo que decir y escuchar de qué se me acusa”.

“Si de verdad fuera narcotraficante, estaría preocupado”, remarcó el exfutbolista.

Finalmente, Viáfara le mandó un mensaje a las personas que lo han apoyado; “Quiero que me esperen, porque gracias a Dios, la mayoría de los mensajes que me llegan son de niños y jóvenes que saben lo que he hecho, de mi labor como formador, como hombre que motiva. Sé que me van a esperar y que creen en mí”.

Además de Once Caldas, Viáfara también jugó en América, Pasto, Deportivo Cali, Real Sociedad (España), Portsmouth, Southampton (Inglaterra) y la Selección Colombia.