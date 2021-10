La Procuraduría advierte que, de no haberse hecho la modificación, Centros Poblados no habría cumplido con el requisito financiero, en razón que lo acreditado por la Unión Temporal era de 123.616’616.524,00, lo cual representa apenas el 11,60% del presupuesto de la región A, que cuenta con $1”065.564’968.972,00 y el 11,53 % del presupuesto de la región B $1”072.552’301.475,00.

“NEGLIGENTE Y DE POCA PRUDENCIA”

El pliego de cargos que enfrentará la exfuncionaria de Mintic califica su conducta como una falta gravísima. Entre los alegatos que mostrará la Procuraduría para buscar una sanción, se determina que Adriana Vanessa, “al parecer olvidó que como responsable del proceso de contratación que ejecutaba y materializaba una política pública e involucraba más de dos billones de pesos colombianos no podía obrar de manera ligera, sin la mínima y elemental diligencia, con total desdén y pasividad”.

(Lea aquí: Tribunal ordena medidas cautelares en el caso Centros Poblados - Mintic)

Ante esta descripción que hace el ente de control, le anticipan a la exfuncionaria que no puede pretender escudarse en que existían unos encargados del trámite de revisión, como se ha visto en otros procesos en los que altos funcionarios buscan salvarse achacando culpas a mandos medios o inferiores.

“Resulta indiscutible que, en virtud de su cargo, de la delegación efectuada, de las competencias comportamentales que le exigía el nivel directivo que ostentaba, según el manual de funciones, sí debían adoptar un liderazgo efectivo, amén de su experiencia profesional y formación académica”, sostiene el documento.

Así mismo, el ministerio público repara en que había distintas circunstancias que desvelaban “desde muy temprano en la licitación 038 de 2020, la conducta de la Unión Temporal Centros Poblados, pero pese a la magnitud del proyecto, se dejaron de lado importantes detalles, que no pueden considerarse insignificantes como que ningún establecimiento financiero o asegurador aceptaba asegurar al grupo de empresas, como lo informó el representante legal de la Unión Temporal al Ministerio cuando solicitó prorrogar el plazo para la presentación de la garantía”.

En el pliego, la Procuraduría asegura que existió una tardanza de la Unión Temporal en presentar los documentos necesarios para la ejecución del bilateral y no se tomaton las acciones ante el banco supuestamente emisor de la garantía de seriedad de la oferta.

“Si bien la garantía de seriedad no tenía documentos adjuntos, la verificación de la capacidad y representación legal del funcionario del Banco, a través de una llamada o un correo electrónico, habría advertido tempranamente que estaban ante un oferente que le presentó a la administración documentos adulterados”, advierte la Procuraduría.

Según el documento, los funcionarios a cargo de Meza hicieron una observación relacionada con que no estaba acreditada la representación legal de dos compañías, pero no se detuvieron a verificar que la garantía de seriedad de la oferta no tenía soporte alguno que acreditara la representación legal del Banco Itaú, “ni de la autorización para expedir el documento, ni autenticación de la firma de quien lo suscribía y tampoco obran directrices, instrucciones o disposiciones”.

“De haberse obrado con elemental cuidado y atención se hubiera, al menos, y de manera mínima requerido verificar que se entregara el documento original de la garantía de seriedad, comunicándose de forma directa con el banco para advertir que de ser necesario se haría efectiva la garantía de seriedad (...) se habría puesto en evidencia la falsedad del documento evitando lo ocurrido con el anticipo, pues su recuperación en este momento es dudosa toda vez que está huérfano de aseguramiento”.

El ministerio público también le cuestiona a Meza Consuegra su falta de experiencia, pues aseguran que en su carrera profesional solamente tuvo un paso como jefe de oficina en la alcaldía de Barranquilla, entre el 27 de enero de 2016 y el 08 de agosto de 2017.

“Por lo demás, fue profesional especializada, contratista y asesora de algunas entidades del estado, razón por la cual, su formación académica y experiencia en cargos de dirección, no evidencian un amplio recorrido o bagaje en la dirección de procesos de selección”.

El despacho asegura que es “incomprensible” como Meza no fue prudente y diligente, sabiendo que no era experta en contratación y que llevaba pocos días en el cargo de secretaria general, que no haya realizado, cuando menos, una acción tendiente a contratar expertos que le ilustraran a ella en particular, en las implicaciones del proyecto.

“Tenía un proyecto de más de dos billones de pesos para beneficiar, por alrededor de una década, cientos de miles de personas a lo largo del territorio nacional; 2) que ese proyecto se encontraba estructurado con documentos técnicos, financieros y jurídicos que el MINTIC recibió a satisfacción, por los que pagó más de 2 mil millones de pesos y en cuyo contenido, se encontraban, entre otras, la cantidad de 10.000 centros digitales, el modelo financiero y presupuestal, los requisitos habilitantes y los factores de ponderación”.

En lo que también reparó la Delegada es que se obviaron las recomendaciones y conclusiones que entregó el consorcio Telbroad Profit a quien le encargaron definir el proceso contractual desde un punto de vista técnico, financiero y jurídico. El documento entregado fue modificado para allanarle la senda de la adjudicación a Centros Poblados.

Hablando Meza, dice el pliego de cargos que “por su negligencia o poca prudencia, se configuraron, en forma sistemática, una serie de conductas irregulares en el marco de la licitación pública FTIC-038-2020, que en su orden, le abrieron el camino a la Unión Temporal Centros Digitales Colombia 2020 a participar en el proceso de selección, presentar documentos espurios, aprovechar los nuevos factores de ponderación incluidos y recibir la adjudicación de un contrato por cuantía superior a un billón de pesos que en las condiciones previstas en los productos entregados por el consultor, Consorcio TELBROAD-PROFIT, no le habría sido posible ganar”.