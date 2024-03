Expulsan a Juan Fernando Petro de Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos

“Él como alto comisionado de paz debió dedicarse a trabajar por la paz y no a realizar acuerdos o convenios con entidades públicas y privadas. Él no estaba autorizado para ese tipo de funciones porque no es el representante legal. Solo el representante legal puede realizar ese tipo de actividades”, añadió Ricaurte. Lea aquí: Denuncia contra Petro por presunta financiación de disidencias Farc a su campaña

La Comisión, en todo caso, manifestó decepción por la llegada y el trabajo de Petro Urrego. El último escándalo ocurrió en noviembre del 2023, cuando se conoció que el hermano del presidente habría solicitado hasta cien mil dólares al señalado narco, Carlos Eduardo Restrepo, a cambio de incluirlo en un programa de amnistía para evitar su extradición hacia Estados Unidos.